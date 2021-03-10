Задержанный ФСБ аудитор Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты России Михаила Меня по делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 марта, со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Ранее в феврале Басманный суд продлил Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта. По словам адвоката обвиняемого Мурада Мусаева, срок давности по уголовному делу его подзащитного истекает в апреле.

18 ноября 2020 года Михаил Мень заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Помещенный в изолятор временного содержания (ИВС) после задержания оперативниками ФСБ аудитор рассказал правозащитникам, что не признает свою вину.

Он также добавил, что история с хищением 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области происходила десять лет назад. Ранее в тот же день генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, раскрыл роль Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

Генпрокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005-го по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013-го по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.