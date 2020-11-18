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Генпрокурор раскрыл роль аудитора Меня в деле о хищении 700 миллионов рублей

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Игорь Краснов
Игорь Краснов
Фото: РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, раскрыл роль аудитора Счетной палаты Михаила Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает «Интерфакс».

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По данным главы надзорного ведомства, в 2011 году Михаил Мень занимал должность губернатора региона. Бенефициары крупной компании сообщили ему, что власти планируют предоставить кредиты субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов. Мень заключил от имени правительства Ивановской области соглашение о предоставлении бюджетного кредита и фактически перечислил деньги в адрес подконтрольной сообщникам компании — ОАО «Ивановский бройлер». Сделано это было через областной фонд поддержки малого предпринимательства.

Как рассказал Краснов, Михаил Мень склонил к совершению преступления первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова, являвшегося по совместительству также председателем правления фонда, через который и были переведены деньги. Кроме того, по указанию Меня Коньков обеспечил принятие правительством области нормативных актов, позволивших выделить областному фонду 750 миллионов рублей без согласования с Министерством финансов России. При этом в уставе фонда были предусмотрены изменения, которые позволили выделить всю сумму ОАО «Ивановский бройлер», откуда позже деньги ушли на счета организаций подконтрольных Меню и его сообщникам.

Ранее 18 ноября сообщалось, что, по словам адвоката Анны Котковой, Павел Коньков не давал изобличающих показаний на Меня. По ее словам, это утверждение, ранее появившееся в ряде источников, не соответствует действительности и является либо заблуждением, либо провокацией.

18 ноября Генеральная прокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. Генпрокурор Игорь Краснов уточнил, что у следственных органов имеются доказательства причастности аудитора Счетной палаты к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005-го по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013-го по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.

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