Аудитор Мень не признал вину в хищении 700 миллионов рублей

Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства России Михаил Мень не признал свою вину в растрате 700 миллионов рублей и счел претензии недоразумением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных службах, Мень был задержан на 48 часов. Это время он проведет в изоляторе временного содержания (ИВС).

Кроме того, на его деятельность в Совете Федерации будут наложены некоторые ограничения. Адвокат чиновника выразил надежду на то, что эти ограничения не будут избыточными и не станут мешать деятельность Меня. «Он [Мень] не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия», — подытожил юрист.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, раскрыл роль Михаила Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Генпрокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.