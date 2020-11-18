Аудитор Мень заявил о непонимании сути предъявленных ему обвинений

Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства России Михаил Мень заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

Мень, который сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) рассказал правозащитникам, что не признает свою вину. Он также добавил, что история с хищением 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области происходила десять лет назад. Отмечается, что в ИВС Мень находится в одной камере с задержанным ранее зампредседателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным.

18 ноября поступили сообщения о том, что генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, раскрыл роль Михаила Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Генпрокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.