Суд приговорил экс-начальников колонии Калмыкии с организованной школой боевиков

В Калмыкии суд вынес приговор бывшим начальникам исправительной колонии №2 (ИК-2), покрывавшим организованную в учреждении школу для начинающих террористов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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Начальника ИК-2 и его заместителя признали виновными по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере»), пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий с применением насилия») и части 5 статьи 33, пункту «в» части 5 статьи 290 («Пособничество в получении взятки»).

Экс-начальник учреждения получил три года и шесть месяцев колонии с лишением специального звания подполковник внутренней службы, а его подчиненный — восемь лет и шесть месяцев колонии с лишением звания капитан внутренней службы.

По версии следствия, в 2017 году они взяли 479 тысяч рублей с осужденного за подготовку положительной характеристики, которая помогла бы ему получить условно-досрочное освобождение. Кроме того, сотрудники ФСИН избивали зэков.

Как уточник источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о Павле Батаеве и его заместителе Артуре Цамаеве.

В 2019 году следователи обнаружили в колонии школу начинающих террористов. С ведома начальства ИК-2 рецидивист Шахбан Гасанов создал в учреждении мусульманскую общину и провозгласил себя ее амиром. Он собирал дань с осужденных, готовил их к джихаду и сурово карал отступников. Кроме того, в колонии работали нелегальные кол-центры. До 2013 года доход от них контролировался «блатными» заключенными. Определенный процент взятками поступал тюремщикам.