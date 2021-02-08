Задержан фигурант дела о пытках российского зэка взорвавшимся кипятильником

В Иркутске задержали фигуранта дела о пытках заключенного взорвавшимся кипятильником в следственном изоляторе №1 (СИЗО-1). Об этом сообщает РИА Новости.

По подозрению в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержан старший оперуполномоченный оперотдела изолятора. По версии следствия, он сознательно закрывал глаза на пытки заключенного из Тувы.

Как уточняет агентство, 29-летнего мужчину поместили в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО. Они требовали, чтобы заключенный сознался, что участвовал в бунте в ИК-6.

Ранее сообщалось, что в отношении российских тюремщиков возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «(Халатность») после пыток осужденного взорвавшимся кипятильником.

24 декабря сестра уроженца Тувы Кежика Ондара обвинила сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели ее брата к инвалидности. Она сообщила правозащитникам, что ее брат был осужден за кражу лошади. Он отбывал наказание в ИК-15, а после бунта в колонии был переведен в СИЗО-1, где его избивали, «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».