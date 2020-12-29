На российских тюремщиков завели дело после пыток взорвавшимся кипятильником

В Иркутской области в отношении российских тюремщиков после пыток осужденного взорвавшимся кипятильником возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «(Халатность») по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что привело к получению 29-летним мужчиной тяжелых травм. Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту пыток осужденного в СИЗО-1.

24 декабря сообщалось, что сестра уроженца Тувы Кежика Ондара, заключенного исправительной колонии № 6 (ИК-6), обвинила сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в изощренных пытках, которые, по словам женщины, привели к инвалидности мужчины.

Женщина сообщила правозащитникам, что ее брат был осужден за кражу лошади. По словам заявительницы, тюремщики избивали мужчину, «сутками держали его привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».