Российских тюремщиков обвинили в пытках осужденного взорвавшимся кипятильником

Азияна Ондар, сестра уроженца Тувы Кежика Ондара, заключенного исправительной колонии № 6 (ИК-6), обвинила сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в изощренных пытках, которые, по словам женщины, привели к инвалидности мужчины. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает правозащитный проект Gulagu.net.

Ондар сообщила правозащитникам, что ее брат был осужден за кражу лошади. По словам заявительницы, тюремщики избивали мужчину, «сутками держали его привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».

Женщина также сообщила, что из-за полученных травм Кежик пережил две операции на кишечнике и стал инвалидом. Сестра мужчины также утверждает, что ее брату угрожают сотрудники ФСИН «с целью отказа от показаний следователям и прокурорам». В связи с этим основатель Gulagu.net Владимир Осечкин направил заявления в правоохранительные органы. Он потребовал провести проверку и предоставить Ондару государственную защиту.

Ранее 24 декабря сообщалось, что в Калининграде бывший полицейский Александр Иванов, обвиненный в гибели задержанного футболиста Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в камере отдела полиции, заявил, что не обращал внимание на крики мужчины из-за профессиональной деформации.