Экс-полицейский объяснил профдеформацией допущенную гибель россиянина в кипятке

В Калининграде бывший полицейский Александр Иванов, обвиненный в гибели задержанного футболиста Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в камере отдела полиции, заявил, что не обращал внимание на крики мужчины из-за профессиональной деформации. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает «Росбалт».

Информацию о заявлении Иванова подтвердил Владислав Филатьев — адвокат, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и представляющий интересы матери Вшивкова. В день гибели футболиста Иванов дежурил в отделении. Он заявил матери погибшего, что проигнорировал крики задержанного из-за профдеформации.

Иванов также пояснил, что он не обратил внимание на крики футболиста, поскольку задержанные часто ведут себя неадекватно. По словам бывшего полицейского, он не мог предположить, что температура воды в батарее настолько высока, что может убить человека. Кроме того, Иванов объяснил, что понадеялся на руководство или коллег.

В свою очередь его руководитель, начальник смены Николай Плебух, заявил, что несколько раз требовал от Иванова открыть камеру, но тот не реагировал. По словам самого Иванова, он не слышал приказов.

11 июня сообщалось, что обварившийся насмерть кипятком Иван Вшивков попал на видео перед гибелью.

На кадрах, предположительно, снятых полицейским, виден Вшивков, сидящий возле батареи в камере. Он говорит, что его задержали незаконно, он не хулиганил и даже матом не ругался. В ответ полицейский спрашивает Вшивкова, зачем он разбил камеру видеонаблюдения, и тот объяснил: из-за незаконного задержания.

Полицейский уточняет, что россиянин делает сейчас, и тот отвечает, что греет руки. Полицейский, называя задержанного Валерой, советует: «Завязывай», — на что Вшиков говорит, что он не Валера, а затем отрывает трубу батареи и оттуда начинает литься кипяток. Вшиков отходит в сторону, и в этот момент полицейский закрывает дверь камеры.

Утром 20 октября 2019 года, на следующий день после задержания, Вшивков умер в больнице от термических ожогов. После его смерти было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Следствие задержало бывшего начальника смены дежурной части Плебуха, а 10 июня в деле появился второй фигурант — бывший старший оперативный дежурный отдела МВД Иванов. Его тоже задержали. По версии следствия, полицейские знали, что из поврежденной батареи идет кипяток, но полчаса не выпускали из камеры задержанного, которому грозила опасность.