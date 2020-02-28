По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, задержанный — старший лейтенант полиции и начальник той смены, когда в камере погиб дебошир. Сотрудника МВД подозревают в превышении должностных полномочий: якобы полицейский знал о хлипкой батарее в помещении, но все равно посадил туда хулигана.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе управления МВД по Калининградской области, по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

В октябре прошлого года житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов. 36-летний мужчина умышленно повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице.

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