Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина умышлено повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице.

По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее 21 октября сообщалось о ранении полицейского, прибывшего по вызову на семейный скандал в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину 1973 года рождения. Подозреваемый вел себя агрессивно, сопротивлялся полицейским и ранил одного из них в кисть ножом.

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