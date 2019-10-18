Девятилетний россиянин решил поиграть и всполошил всю городскую полицию

В Туле девятилетний мальчик сбежал от матери, чтобы пойти поиграть в детском развлекательном центре. Его искали в подъездах, скверах и заброшенных строениях. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Тульской области.

По данным ведомства, 18 октября женщина и сын вышли из дома, и пока мать закрывала входную дверь, ребенок вышел ждать ее у подъезда, после чего пропал. На поиски мальчика направили весь личный состав полиции, его искали в подъездах, скверах, заброшенных строениях и магазинах.

Ребенка нашли в торговом комплексе на улице Фрунзе недалеко от дома, где он играл в детском развлекательном центре. По предварительным данным, против него не совершали никаких противоправных действий, угрозы жизни и здоровью мальчика нет. Полиция проверит, каким образом ребенка пустили в центр без сопровождения взрослых.

Ранее в Саранске два девятилетних школьника посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Как именно они планировали добраться до украинского города, дети объяснить не смогли. Их вернули родителям после воспитательной беседы.

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