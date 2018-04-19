Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение

Погибший в СИЗО бизнесмен Валерий Пшеничный, известный по прозвищу «русский Илон Маск», перед смертью спровоцировал замыкание и «отключил» электричество вместе с камерами видеонаблюдения. Об этом журналистам «Фонтанки» рассказал начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко.

По словам Потапенко, в СИЗО №4 Пшеничный находился чуть больше двух недель — с 19 января по 5 февраля. Вместе с ним в камере содержались еще два человека. Первый, мигрант из Киргизии, был арестован за кражу, другой, председатель совхоза из Белоруссии, — за мелкое мошенничество. Утром 5 февраля каждого из них осмотрели врачи и «никаких телесных повреждений у Пчешичного выявлено не было». В полдень бизнесмена вывели на прогулку, а когда он вернулся, пришел инспектор и увел его соседа к следователю. Второй сокамерник находился в суде, так что Пшеничный на два часа остался в камере один. Затем пришел сотрудник изолятора и увидел его с петлей на шее.

«Веревка была сделана из шнурка ветровки. На руках, возле кистей, была кровь и следы от порезов. (...) Найден кипятильник с оторванными от самой спирали проводами. Вот отсюда и пошло это — про пытки кипятильником. Скажу, что как раз в этот двухчасовой промежуток времени на галерее вырубилось электричество. Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания — когда Пшеничный выдернул провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с жизнью», — сказал Потапенко.

Он добавил, что не верит в версию с истязанием Пшеничного, поскольку в камере был порядок и вещи оставались на своих местах. Кроме того, никто из соседей ничего не слышал.

«Так тюрьма устроена, что даже если кто-то ругается с кем-то, об этом тут же становится известно соседям. А уж если драка, а тем более, как написано, пытки, а значит вопли, шум. Там бы все камеры кричать в ответ начали. Не потому, что у нас сидят те, кто отрицает насилие. Но спецконтингент всегда так себя ведет», — отметил начальник регионального УФСИН.

Потапенко признал, что в судебно-биологическом исследовании тела Пшеничного есть фраза о следах насилия на теле погибшего и что сотрудники СИЗО сдавали анализ на образцы спермы.

«Сдавали. И что? И арестанты сдавали. И ничего. Это говорит лишь о том, насколько тщательно ведется расследование, насколько мы на него не влияем», — ответил он.

Предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля. Как сообщала «Новая газета» со ссылкой на результаты экспертизы, причиной его смерти стали нанесенные телесные повреждения. Якобы арестованного мужчину били, пытали и насиловали. После серии публикаций в СМИ ФСИН сообщила о начале расследования случившегося сотрудниками Следственного комитета и собственной служебной проверки.

Пшеничный был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

Друзья и коллеги называли Пшеничного «русским Илоном Маском».

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