В российской колонии вскрылось сексуальное насилие среди заключенных

В исправительной колонии ИК-6 Иркутской области выявлен случай сексуального насилия среди заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ФСИН России Ольга Хинданова.

В ходе комплексной проверки выявлен факт противоправных деяний сексуального характера со стороны заключенных в отношении осужденного Б. Он экстренно госпитализирован в областную больницу. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета России.

В преступлении подозревается группа отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Также выявлены незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и находящихся там арестантов. От пострадавших приняты заявления о противоправных деяниях.

На период проведения служебной проверки от работы отстранены руководители СИЗО-1 и ИК-6.

Масштабная проверка в колониях Иркутской области началась после многочисленных жалоб родственников осужденных, отмечает «Интерфакс».