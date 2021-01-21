Во взбунтовавшейся российской колонии убили смотрящего

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с обнаруженным телом заключенного во взбунтовавшейся колонии в Ангарске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

9 апреля 2020 года заключенные устроили бунт в ИК-15. Там возник пожар, были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь на 11 апреля. После подавления бунта в промышленной зоне колонии найдено тело заключенного.

Установлена личность погибшего. Им оказался смотрящий за промзоной от воров в законе, указал источник. Убийцы его повесили, замаскировав расправу под суицид.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Следствие рассматривает две версии случившегося. Согласно одной из них убийство совершили зачинщики бунта, чтобы избавиться от мешавшего им поджечь промзону смотрящего. Вторая версия заключается в том, что убийство могли совершить сотрудники колонии, воспользовавшись удобным моментом во время беспорядков. Они решили избавиться от заключенного, который «много знал о левых заказах».

Следствие проверяет обе версии.

Во ФСИН заявляли, что заключенные ИК-15, участвовавшие в массовых беспорядках, попали под влияние лидеров криминальной среды, которые ранее уже отбывали наказание в спецучреждениях Иркутской области. Среди них вор в законе Тюрик, который был назван заказчиком бунта. Другие колонии Иркутской области его не поддержали. Двое заключенных были арестованы по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения. На допросах другие осужденные активно давали показания, что их вынуждали принимать участие в бунте.

Расследование по факту массовых беспорядков продолжается.