Стало известно о пропаже осужденных рядом с бунтовавшей российской колонией

В Ангарске сотрудники колонии-поселения при прославившейся бунтом ИК-15 обнаружили пропажу осужденных Николая Лиханова и Анатолия Сентякова. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН России по Иркутской области.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Как уточнили во ФСИН, Лиханов и Сентяков, отбывавшие наказание за кражи и мошенничество, могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.
21 августа из этой колонии-поселения уже пропадал осужденный Николай Грачев. 61-летний мужчина был неоднократно судим. В исправительном учреждении региона он находился с 2018 года и отбывал наказание за грабеж. Его поиском занимались экипажи полиции и сотрудники уголовного розыска.
ИК-15 Ангарска прославилась после бунта, который начался 9 апреля 2020 года. Другие колонии Иркутской области его не поддержали. Двое заключенных были арестованы по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения. На допросах другие осужденные активно давали показания, что их вынуждали принимать участие в бунте. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь с 10 на 11 апреля.