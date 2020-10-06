В российской колонии начался пожар

В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Семилукском районе под Воронежем начался пожар. Об этом во вторник, 6 октября, со ссылкой на экстренные службы региона сообщает ТАСС.

Возгорание началось в деревообрабатывающем цеху на площади около 100 квадратных метров. Вскоре его площадь достигла 500 квадратных метров — начала гореть кровля. Информация о пострадавших на данный момент не поступала — люди смогли покинуть горящее помещение самостоятельно.

17 апреля Следственный комитет России (СКР) показал с дрона колонию строгого режима в Ангарске (ИК-15), где заключенные устроили бунт и пожар, спалив несколько построек на территории спецучреждения.