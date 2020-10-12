Двое заключенных сбежали из российской колонии

В Иркутской области сбежали двое российских заключенных. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 10 октября из колонии-поселения № 20 города Усть-Кута сбежал 26-летний Денис Чернышов, отбывавший наказание за совершение особо тяжкого преступления. Его отсутствие в исправительном учреждении сотрудники регионального ГУФСИН обнаружили во время вечерней проверки.

Второй заключенный сбежал еще 21 августа с участка колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске. Беглеца зовут Николай Грачев, ему 61 год. Ранее он был неоднократно судим. В исправительном учреждении региона он находился с 2018 года и отбывал наказание за совершение грабежа. Сбежавших зэков разыскивают экипажи полиции и сотрудники уголовного розыска.

2 октября сообщалось, что на Урале оперативники ФСИН задержали сбежавшего из колонии заключенного, который пытался автостопом добраться к друзьям в Первоуральск. В момент, когда осужденный в нетрезвом состоянии ловил попутную машину на трассе Пермь — Екатеринбург, мимо проезжали оперативники, дежурившие на этом участке дороги.