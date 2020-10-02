Беглый зэк поймал попутку с искавшими его оперативниками

На Урале оперативники ФСИН задержали сбежавшего из колонии заключенного, который пытался автостопом добраться к друзьям в Первоуральск. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

В момент, когда осужденный в нетрезвом состоянии ловил попутную машину на трассе Пермь — Екатеринбург, мимо проезжали оперативники, дежурившие на этом участке дороги. Они остановились, чтобы проверить мужчину, а опознав в нем разыскиваемого беглеца, подыграли и доставили ничего не подозревающего зэка в дежурную часть главного управления ФСИН по Свердловской области.

Уточняется, что беглый заключенный отбывал двухлетний срок, к которому теперь прибавилось еще 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области поймали преступника, осужденного за разбои, торговлю оружием и кражи, который вместе с подельницей сбежал от оперативников во время выезда на следственные действия. Беглецы попытались спрятаться на даче пенсионера МВД России. Приехавший домой мужчина обезвредил заключенного и удерживал до приезда полиции. Его подельнице тогда удалось сбежать, но уже на следующие день была задержана и она.