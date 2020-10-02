Российский подросток выслушал приговор и сбежал из суда

В Красноярске несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал от судебных приставов сразу после оглашения приговора. Об этом сообщает РИА Новости.

Подростка обвиняли по статье о незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере. После того, как судьей было оглашено решение поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на девять месяцев, он сбежал от приставов через окно соседнего с залом помещения. При этом мать ребенка активно мешала приставам, не давая поймать беглеца.

В суде уточнили, что ранее подросток уже привлекался за аналогичное преступление.

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали преступники, приговоренные к длительным срокам заключения. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направили группы преследования. Спустя неделю их задержали в Калмыкии благодаря местному пастуху, который рассказал полиции о подозрительных мужчинах.

21 августа в Краснодарском крае полиция задержала сбежавшего из суда Юрия Спарихина, который обвиняется в похищении и изнасиловании женщины. Убийца-рецидивист пытался скрыться на чужой машине — ее владелица пропала без вести. Полиция преследовала его 10 километров, но в итоге он не справился с управлением, улетел в кювет и попался стражам порядка.