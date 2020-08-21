Сбежавший из российского суда убийца-рецидивист улетел в кювет и попался полиции

В Краснодарском крае полиция задержала сбежавшего из суда Юрия Спарихина, который обвиняется в похищении и изнасиловании женщины. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийца-рецидивист пытался скрыться на чужой машине — ее владелица пропала без вести. Полиция преследовала его 10 километров, но в итоге он не справился с управлением, улетел в кювет и попался стражам порядка.

Спарихин — особо опасный рецидивист, многократно судимый, в том числе за убийства малолетних детей, сообщил изданию старший следователь-криминалист управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

Преступник провел 42 года в колониях. В очередной раз он освободился 19 июня и сразу же совершил новое нападение. В Новороссийске он поймал поздно вечером на улице местную жительницу, угрожая ножом, посадил в ее же BMW и там изнасиловал. После этого рецидивист, угрожая убийством, заставил потерпевшую возить его по городу.

18 августа Спарихина привезли в суд на арест, но он сбежал от конвоя, когда его вели в автозак.

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