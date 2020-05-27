Рецидивист зарезал на пустыре молодых россиянок и получил пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста за убийство двух молодых россиянок на пустыре в городе Соликамск. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Ранее неоднократно судимый за хищения житель Соликамска в июле и октябре 2018 года на пустыре зарезал девушек, чтобы украсть у них мобильные телефоны. Останки одной нашли в декабре 2018 года, а второй — в августе 2019 года. На основании судебных экспертиз, в том числе сложных медико-криминалистических и молекулярно-генетических, были установлены личности погибших. В ходе поиска убийцы следователи опросили друзей и знакомых девушек, изучили соцсети и установили предполагаемого преступника. На допросе мужчина признался в убийствах и сообщил обстоятельства совершенных преступлений.

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