Убийцу российской школьницы нашли 18 лет спустя

В Тверской области следователи спустя 18 лет нашли по генам убийцу российской школьницы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 15 октября 2002 года возле деревни Присеки 29-летний мужчина заметил вышедшую из автобуса 16-летнюю школьницу. Он предложил подвезти ее, девушка согласилась. Позже убийца проследил за ней и напал в пустынном месте возле деревни Лаптиха, где изнасиловал. Испугавшись ответственности за содеянное, подозреваемый задушил свою жертву и скрылся с места происшествия.

Пытаясь замести следы преступления он забрал с собой кулон с цепочкой, куртку и сумку ребенка. Позже часть этих вещей выбросил в ручей у деревне в стороне от места преступления. После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователями проверялись все родственники и знакомые погибшей, а также ранее судимые за подобные преступления жители близлежащих деревень и сел.

В мае 2020 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были использованы новые технические возможности. Вещи убитой направили в Главное управление криминалистики СКР для проведения генетической судебной экспертизы. Она и помогла выявить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступления сексуального характера житель города Бежецк Тверской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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