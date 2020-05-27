Силовые структуры
 
Последние новости
Пентагон раскрыл маршрут переброски 14 самолетов ВКС России в Ливию
Телеканал удалил сюжет с катетером на руке Кадырова
Названы первые принимающие врачей из Москвы регионы
Названа доля потерявших работу молодых людей в мире
Календарь с Гитлером, Гиммлером и доктором Менгеле вызвал международный скандал
Украина ликвидирует ДНР и ЛНР после получения контроля над границей
Мужчина в одиночку застрял в роскошном отеле и рассказал о своей жизни
Адвокаты подрались с полицейскими в отделе МВД на Кавказе
Жителям Европы стало не хватать денег
Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Новости партнеров

Убийцу российской школьницы нашли 18 лет спустя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: СК РФ

В Тверской области следователи спустя 18 лет нашли по генам убийцу российской школьницы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 15 октября 2002 года возле деревни Присеки 29-летний мужчина заметил вышедшую из автобуса 16-летнюю школьницу. Он предложил подвезти ее, девушка согласилась. Позже убийца проследил за ней и напал в пустынном месте возле деревни Лаптиха, где изнасиловал. Испугавшись ответственности за содеянное, подозреваемый задушил свою жертву и скрылся с места происшествия.

Пытаясь замести следы преступления он забрал с собой кулон с цепочкой, куртку и сумку ребенка. Позже часть этих вещей выбросил в ручей у деревне в стороне от места преступления. После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователями проверялись все родственники и знакомые погибшей, а также ранее судимые за подобные преступления жители близлежащих деревень и сел.

В мае 2020 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были использованы новые технические возможности. Вещи убитой направили в Главное управление криминалистики СКР для проведения генетической судебной экспертизы. Она и помогла выявить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступления сексуального характера житель города Бежецк Тверской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
Ушедшую на прогулку российскую школьницу нашли убитой в лесу
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0226 мая

«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»

Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
19:04Сегодня

Адвокаты подрались с полицейскими в отделе МВД на Кавказе

15:39Сегодня

Раскрыто происхождение сумок с человеческими останками возле российского поселка

15:20Сегодня

ФСБ показала новейшие модели автомата Калашникова от подпольных оружейников

Силовые структуры00:0124 мая

«Вы нажили очень опасных врагов»

Российские силовики вступились за вора в законе. Чтобы защитить его, они угрожали боссам мафии
14:43Сегодня

ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова

14:40Сегодня

Полицейские нашли у вора в законе Недели общак с 28 миллионами рублей

13:27Сегодня

Спецназ Росгвардии задержал группировку убийц бизнесменов

Силовые структуры00:0221 мая

«Она оперировала на кухне»

Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
13:13Сегодня

Названо число осужденных за подделку доказательств российских силовиков

12:31Сегодня

Объявленного умершим россиянина задержали за убийство

12:37Сегодня

Росгвардеец попался на сутенерстве и получил штраф

Россия
Собянин предложил разрешить в Москве непродовольственную торговлю
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу
«Ситуация шока прошла»
Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог
Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
«Скинул в личку член. Пошутил, что в научных целях»
Студентки МГУ обвинили педагогов в домогательствах. Чем закончится скандал в главном вузе России?
В Москве понадеялись на скорую отмену пропусков для машин
Все материалы
Мир
Меркель описала ситуацию с коронавирусом словами «мы еще в начале пандемии»
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Эвакуацию наемников ЧВК Вагнера из Ливии связали с проблемами России в Сирии
ВКС России заподозрили в авиаударе в Идлибе
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
В Сирии взорвали турецкий конвой
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Польша рассказала о борьбе с газовой зависимостью от России
Меры по поддержке российской экономики оценили в 3,3 триллиона рублей
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
Япония приготовила триллионы долларов на спасение страны
Рабочий настрой
Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Призер Олимпиады по фигурному катанию совершил каминг-аут
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Бывший вратарь сборной России возмутился сокращением зарплат футболистам
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Американка рассказала о получении предназначенных Илону Маску SMS-сообщений
Все материалы
Найден простоявший 30 лет в гараже «Москвич» почти без пробега
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
MINI Countryman обновился снаружи и внутри
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
Появились фотографии самого драйверского автомобиля Acura
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На забайкальских заводах начали выпускать асфальтобетон по новой технологии
Фермеры в российском регионе получили гранты на развитие бизнеса
Любимова объявила о скором открытии библиотек
В России задумались о страховании граждан от безработицы
Все материалы