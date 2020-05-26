Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, была установлена личность подозреваемого, чье изображение с камеры видеонаблюдения было распространено 25 мая. Задержан житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения. Он доставлен в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данным следствия, 22 мая 14-летняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. 23 мая сообщалось, что девочку нашли убитой в лесополосе. На теле погибшей были найдены следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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