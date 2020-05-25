Опубликовано фото подозреваемого в убийстве найденной в лесу российской девочки

Следственное управление СК РФ по Пензенской области разместило кадры с возможным подозреваемым по делу об убийстве 14-летней девочки, найденной мертвой в лесу Пензы.

«Следствие располагает видеозаписью, на которой зафиксирован мужчина, возможно причастный к совершению данного преступления», — говорится в сообщении. На прикрепленном видео, снятом на камеру в одном из магазинов, виден мужчина с опущенной на подбородок черной маской.

Ведомство попросило всех, кто опознал подозреваемого, сообщить о нем или его местонахождении в СК или полицию.

24 мая сообщалось, что школьницу, ушедшую на прогулку и пропавшую в Пензе, нашли убитой в лесополосе. По данным регионального управления ведомства, днем в пятницу, 22 мая, 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день, 23 мая, ее нашли мертвой в лесополосе Первомайского района города. На теле погибшей были найдены следы насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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