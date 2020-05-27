Раскрыто происхождение сумок с человеческими останками возле российского поселка

В полицию пришел мужчина и признался в убийстве соседа, чьи останки были найдены в двух сумках, оставленных возле дачного поселка в Московской области. Об сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

40-летний москвич написал явку с повинной, сообщив, что 13 мая между ним и 64-летним соседом произошел конфликт, в ходе которого он ударил оппонента металлическим инструментом и тот скончался. Подозреваемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал останки в две сумки и вывез в Ленинский городской округ, оставив их в лесу.

Сумки нашли 24 мая возле дачного поселка. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр в квартире, где произошло убийство. Подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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