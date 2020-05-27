Спецназ Росгвардии задержал группировку убийц бизнесменов

В Оренбурге спецназ Росгвардии при участии следователей задержал преступную группировку убийц бизнесменов. Об этом в среду, 27 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2018 году трое подозреваемых совершили убийство местного предпринимателя и его семилетнего сына. Кроме того, киллеры причастны к другим убийствам бизнесменов в регионе. Так 20 мая 2019 года директор коммерческой организации, его супруга и водитель были обнаружены мертвыми в собственном доме в поселке Ростоши. Еще один коллега убитого был найден 12 мая в дачном доме в том же поселке.

Два из трех членов преступной группы дают признательные показания и активно сотрудничают со следователями. Были проведены ряд проверок показаний на месте, допросов и обысков. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генетическая. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают причастность группировки к другим аналогичным преступлениям, а также разыскивают соучастников преступлений.

18 мая сообщалось, что СКР проверяет информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя управления МВД по Центральному федеральному округу генерал-майора Сергея Деревянко.

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