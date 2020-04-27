Влюбленные наняли киллера для застукавшего их в постели отчима

В американском штате Пенсильвания полиция обвинила молодых людей в организации заказного убийства. Об этом сообщает информационный портал PennLive.

19-летнего Диллиана Микеля Вивера и его 16-летнюю возлюбленную Анджелину Грейс Пелузо задержали за попытку убить отчима девушки — Говарда Блэкберна. Согласно полицейскому протоколу, влюбленные наняли киллера, поскольку разозлились на реакцию застукавшего их в постели отчима.

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В пятницу, 24 апреля, Вивера и Пелузо обвинили в подстрекательстве к совершению убийства первой степени, а также в сговоре и использовании устройств связи в преступных целях. Влюбленные сознались в содеянном. Их поместили в окружную тюрьму до вынесения приговора.

Вивера и Пелузо заявили, что Блэкберн застукал их в кровати ранним утром и разозлился. Когда Вивер покинул дом, отчим дал Пелузо пощечину. Чтобы отомстить Блэкберну, девушка созвонилась с Вивером и сказала ему, что отчим сексуально домогался до нее. Позже она призналась полицейским, что соврала.

Жаждущий мести Вивер попросил у знакомой контакты киллера и связался с наемным убийцей. Однако тот отказался выполнять заказ и рассказал о коварном плане влюбленной пары полиции.

Пелузо заявила следователям, что идея убить отчима принадлежала исключительно Виверу. Она же, по ее словам, хотела лишь проучить Блэкберна и заставить его страдать.

По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Мадрид арестовали женщину и ее взрослую дочь, которые пришли в полицию с жалобой на своего наемного убийцу. Их обвинили в подстрекательстве к убийству.

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