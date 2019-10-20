Киллеры заказывали одно и то же убийство другим киллерам и вместе сели

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая осудили бизнесмена, заказавшего убийство конкурента, и пятерых киллеров, которые поочередно передавали друг другу это поручение. Об этом пишет Sina.

В 2013 году коммерсант нанял киллера, заплатив ему два миллиона юаней (около 18 миллионов рублей по текущему курсу). Наемный убийца не стал выполнять заказ, а оставил себе половину суммы и сам нанял киллера, отдав ему остальные деньги. Второй киллер по такой же схеме перепоручил заказ третьему, третий — четвертому, четвертый — пятому.

Последнему из киллеров, который, как отмечает Sina, выглядел как обычный прохожий, посулили 100 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей), но он не захотел убивать за такие деньги и обратился к самой жертве с предложением инсценировать расправу. Тот согласился и после инсценировки на некоторое время тайно уехал из Гуанси в Шанхай.

После возвращения из Шанхая бизнесмен пытался сам установить истинного заказчика покушения на него, но не смог и явился в полицию. Там сперва засомневались в его рассказе, но расследованию был дан ход, и вскоре были арестованы несколько подозреваемых. Суд над шестью фигурантами дела состоялся 17 октября, подсудимые получили различные тюремные сроки.

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