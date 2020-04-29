Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

В Забайкалье убивший семь человек российский киллер Андрей Стрыжов получил 17 лет колонии, избежав пожизненного срока. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «Чита.Ру».

По данным издания, осужденному удалось сократить срок благодаря соглашению о сотрудничестве со следствием, в ходе которого он дал показания о совершении преступлений другими участниками банды «Ключевские». Ему гарантировали рассмотрение уголовного дела в особом порядке судопроизводства, а также назначение более мягкого наказания.

Банда действовала на территории Забайкалья с 1995 по 2005 год. Руководил преступной группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский, по фамилии которого группировка получила свое название. В 2005 году его убили киллеры из своей же организации. Бандиты также расправились с другим своим лидером Евгением Жаровым. Их расстреляли из автоматов в центре Читы.

По данным Следственного комитета России (СКР) практически во всех случаях жертвами преступлений становились участники противоборствующих преступных группировок. Бандиты также расправились с двумя предпринимателями, у которых были взяты в долг крупные суммы. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых убили после мелкой ссоры.

12 марта сообщалось, что Забайкальский краевой суд вынес приговор лидеру и пяти участникам организованной преступной группы «Ключевские» за 12 убийств. Подсудимых признали виновными в убийствах, похищении человека и бандитизме и приговорили суммарно к 144 годам лишения свободы в колонии строгого режима: Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии, Иван Дяжур и Александр Тюменцев — по 24 года, Виктор Дегтярев и Алексей Гуськов — по 23 года.

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