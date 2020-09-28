Задержан пособник сбежавших из российской колонии заключенных

Задержан житель Махачкалы, помогавший шестерым осужденным сбежать из колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, задержанный 28-летный мужчина покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной исправительной колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в побеге из места лишения свободы».

Ранее сообщалось, что в Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.

Отмечалось, что двое сбежавших заключенных отбывали наказание в виде 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.

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