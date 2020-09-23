У колонии с вырытым заключенными подкопом нашли схрон оружия

В Дагестане неподалеку от исправительной колонии, из которой, вырыв подкоп, сбежали шесть заключенных, нашли схрон оружия. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, укрытие с оружием было обнаружено в поселке Шамхал, который находится менее чем в 10 километрах от колонии. Это дает основания полагать, что склад был организован для беглецов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.

Отмечалось, что двое сбежавших заключенных отбывали наказание в виде 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.