Шесть российских заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии

В Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Об этом сообщили в региональном УФСИН, передает РИА Новости.

ЧП произошло 22 сентября. Охрана во время обхода обнаружила подкоп на контрольно-следовой полосе. Сразу после этого заключенных пересчитали, и обнаружили пропажу шести человек.

На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки. Также по горячим следам направлены группы преследования.

Ранее сообщалось, что россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину. Осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. На свободе их ожидал сообщник, который должен был на машине вывезти беглецов на территорию Украины и организовать им переход через границу. Осуществить задуманное они не успели — подкоп обнаружили сотрудники тюрьмы.

8 сентября в Иркутске пару влюбленных разбойников вывезли на следственные действия, а после этого вместо колонии отвезли на съемную квартиру, где оставили наедине. Как только конвоиры ушли, преступники перебрались на балкон соседней квартиры и сбежали. Позднее одного из них поймали на даче пенсионера МВД.