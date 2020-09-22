Беглого разбойника задержали после попытки спрятаться на даче пенсионера МВД

В Иркутской области задержан преступник, осужденный за разбои, торговлю оружием и кражи, — он вместе с подельницей сбежал от оперативников две недели назад. Об этом во вторник, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, опасные преступники, 31-летний житель Ангарска Сергей Устюгов и его 24-летняя подельница Татьяна Никитина, скрывались в пригороде Ангарска. Беглецы попытались спрятаться на даче пенсионера МВД России — бывшего участкового. Когда тот вместе с сыном приехал в дом, то обнаружил Устюгова и Никитину.

Те оказали сопротивление. Пенсионер МВД вместе с сыном смог обезвредить Устюгова, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживал его до приезда полиции. Никитиной удалось скрыться — ее поиски продолжаются.

О побеге Устюгова и Никитиной сообщалось 8 сентября. Влюбленных разбойников вывезли на следственные действия, а после этого вместо колонии отвезли на съемную квартиру на улице Окладникова, где оставили наедине. Как только конвоиры ушли, пара перебралась на балкон соседней квартиры и сбежала. Преступников объявили в розыск.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, из показаний оперативников следует, что свидание влюбленных было платой за предоставление значимой для следствия информации.