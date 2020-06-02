Россиянин избил конвоира и сбежал из зала суда

В Кемеровской области мужчину, избившего конвоира и сбежавшего из здания суда, приговорили к 17 годам колонии. Об этом во вторник, 2 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

Начальник конвойной службы вывел подсудимого в туалет, где тот избил сотрудника и сбежал из здания суда. Конвоир попал в больницу с гематомой, ушибами, ранами подбородка и шеи. Инцидент произошел 29 января. 33-летнего преступника задержали через несколько дней.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Побег». Обвиняемый активно сотрудничал со следствием и признал вину. Мужчина объяснил, что сбежал, потому не хотел отбывать длительное наказание, к которому его приговорили. Теперь по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине. Начальник колонии заехал на служебном автомобиле в гараж и оставил ключи в замке зажигания. В это время в гараже работал 34-летний заключенный. Воспользовавшись моментом, он угнал автомобиль и сбежал. Вскоре россиянина задержали. По словам заключенного, он планировал покататься и вернуться.

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