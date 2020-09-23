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Сбежавшую от пенсионера МВД разбойницу нашли на кладбище

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Татьяна Никитина
Татьяна Никитина
Фото: @dtp_irk_

В пригороде Ангарска (Иркутская область) задержана 24-летняя Татьяна Никитина, осужденная за разбои, торговлю оружием и кражи — она вместе с подельником сбежала от оперативников две недели назад. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, полицейские нашли Никитину на городском кладбище — она не оказала сопротивления при задержании. Задержанную уже доставили в отдел полиции, ее личность установлена.

Подельник Никитиной, 31-летний житель Ангарска Сергей Устюгов, был задержан накануне. Вместе со своей возлюбленной опасный преступник скрывался в пригороде Ангарска. Беглецы попытались спрятаться на даче пенсионера МВД России — бывшего участкового. Когда тот вместе с сыном приехал в дом, то обнаружил Устюгова и Никитину.

Те оказали сопротивление. Пенсионер МВД вместе с сыном смогли обезвредить Устюгова, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживали его до приезда полиции. Никитиной тогда удалось скрыться.

О побеге Устюгова и Никитиной сообщалось 8 сентября. Влюбленных разбойников вывезли на следственные действия, а после этого вместо колонии отвезли на съемную квартиру на улице Окладникова, где оставили наедине. Как только конвоиры ушли, пара перебралась на балкон соседней квартиры и сбежала. Преступников объявили в розыск.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, из показаний оперативников следует, что свидание влюбленных было платой за предоставление значимой для следствия информации.

Предыстория: Беглого разбойника задержали после попытки спрятаться на даче пенсионера МВД
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