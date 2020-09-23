За сбежавших из российской колонии заключенных пообещали миллион рублей

Власти Дагестана пообещали выплатить до одного миллиона рублей за информацию и оказание помощи в розыске заключенных, сбежавших из колонии в поселке Шамхал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона, передает ТАСС.

По словам главы республики Владимира Васильева, чьи слова приводятся в сообщении, денежные средства уже выделены из регионального бюджета. Он подчеркнул, что в работе по розыску сбежавших заключенных «необходимо содействие глав районов и городов».

Кроме того, Васильев указал на возможность явки преступников с повинной. Он напомнил, что закон предусматривает в этом случае снижение ответственности, «и мы будем всячески этому способствовать». «Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.

Отмечалось, что двое сбежавших заключенных отбывали наказание в виде 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.