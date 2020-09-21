Смертник прорыл подземный ход из камеры и сбежал по канализационной трубе

В Индонезии заключенный, ожидавший казни в камере для смертников, прорыл тоннель и сбежал по нему из тюрьмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Сотрудники полиции обнаружили подземный ход, соединяющий камеру 37-летнего гражданина КНР Цая Чанпаня с канализационной трубой. От трубы тоннель вел к дороге, проходящей возле тюрьмы.

Сосед по камере рассказал полицейским, что Цай готовил побег пять или шесть месяцев. Чтобы прорыть тоннель, он позаимствовал инструменты, которые использовались на строительных работах в тюремной кухне. Для побега был выбран момент, когда в тюрьме менялась охрана.

В 2017 году Цай был приговорен к высшей мере наказания за контрабанду 135 килограммов метамфетамина. Его содержали в тюрьме в Тангеранге — городе-спутнике индонезийской столицы Джакарты.

В прошлом Цай уже пытался сбежать из тюрьмы. После ареста в Индонезии он пробил стену туалета в следственном изоляторе и скрылся, однако позднее был пойман.

В августе сообщалось, что из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь сбежал подозреваемый в убийстве. 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.