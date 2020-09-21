Заключенный в форме надзирателя ушел из тюрьмы на глазах у охраны

В Таиланде заключенный переоделся надзирателем и беспрепятственно ушел из тюрьмы. Об этом сообщает AsiaOne.

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35-летний Виттхичай Дачаситтханван (Wutthichai Dechasitthanwat) отбывал наказание за кражу со взломом. Чтобы совершить побег, заключенный переоделся в форму тюремного надзирателя, надел кепку и маску. После этого он покинул тюрьму через главный вход на глазах у охраны. Сотрудники исправительного учреждения приняли его за сослуживца и не пытались остановить.

Позднее в правоохранительные органы поступило несколько звонков от людей, которые заметили подозрительного мужчину, едущего из тюрьмы на черном мотоцикле Honda. В тот же день полицейские нашли мотоцикл, на котором скрылся беглец, и вскоре задержали его самого. Он прятался в заброшенном доме на кукурузном поле.

В августе сообщалось, что из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь сбежал подозреваемый в убийстве. 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.