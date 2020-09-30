Российский пастух получит миллион рублей за помощь в поимке группы беглых зэков

Пастух из поселка Улан-Хол (Калмыкия) получит миллион рублей за помощь в поисках сбежавших из колонии осужденных. Об этом в среду, 30 сентября, источник в правительстве Дагестана сообщил РИА Новости.

По словам источника, беглецы шли по железной дороге и встретили местного пастуха. Зэки предложили ему деньги за то, чтобы он подвез их до Лагани. Пастух понял, что перед ним беглые преступники, но согласился подвезти, а потом сообщил полиции, где они находятся. Вскоре после этого беглецы были задержаны.

Ранее награду в миллион рублей за информацию о сбежавших заключенных объявил глава Дагестана Владимир Васильев.

30 сентября сообщалось, что все шесть осужденных, которые вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии в Дагестане, задержаны. Сотрудники уголовного розыска нашли беглецов в Калмыкии.

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направили группы преследования.

Двое сбежавших отбывали наказание в виде заключения на 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками. Расстояние между Лаганью в Калмыкии, где задержали беглецов, и Махачкалой — около 270 километров, а по автодороге — на 120 километров больше.