Раскрыт маршрут массового бегства зэков из российской колонии

Шесть осужденных, которые вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии в Дагестане, двигались в сторону Астрахани. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Восстановить маршрут удалось, обнаружив автомобиль, на котором ехали беглецы. По словам источника, его нашли в день побега на границе Дагестана и Калмыкии. Экспертиза показала, что ДНК четырех из шести сбежавших осужденных совпали с ДНК тех, кто ехал в машине.

Ранее сообщалось о задержании жителя Махачкалы, помогавшего заключенным совершить побег из колонии. 28-летний мужчина покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной учреждения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.

Двое сбежавших отбывали наказание в виде заключения на 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.