Прокуратура указала на недостатки работы ФСИН после побега зеков из колонии

Генеральная прокуратура внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), указав на недостатки работы в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Республике Дагестан. Об этом в пятницу, 16 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным надзорного ведомства, после получения информации о побеге шестерых заключенных из ИК-2 сотрудники прокуратуры провели проверку состояния законности в исправительном учреждении. Были вскрыты нарушения в воспитательной работе с осужденными, законодательства об оперативно-розыскной деятельности и уголовно-исполнительного закона о режиме. Прокуроры направили материалы проверки в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи возбудили в отношении должностного лица колонии уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам были направлены группы преследования.

30 сентября сообщалось, что силовикам удалость установить маршрут движения зеков после побега. Осмотр автомобиля показал, что они двигались в сторону Астрахани. В ходе расследования удалось задержать пособника беглецов— 28-летный мужчина покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной исправительной колонии.