Сбежавшие из российской колонии преступники задержаны

Все шесть осужденных, которые вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии в Дагестане, задержаны. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

Сотрудники уголовного розыска нашли беглецов в поселке Улан-хол в Калмыкии.

Ранее на границе Дагестана и Калмыкии был обнаружен автомобиль, на котором преступники двигались в сторону Астрахани. Экспертиза показала, что ДНК четырех из шести сбежавших заключенных совпали с ДНК тех, кто ехал в машине.

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.

Двое сбежавших отбывали наказание в виде заключения на 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.