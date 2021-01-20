Родителям до смерти забитого полицейскими россиянина присудили 2 миллиона рублей

Во Владивостоке суд присудил родителям забитого до смерти в отделе полиции россиянина Александра Паутова два миллиона рублей компенсации. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщает фонд «Общественный вердикт».

По данным фонда, Первореченский районный суд удовлетворил иск родителей к МВД и обязал также выплатить деньги за расходы, связанные с похоронами погибшего. В сентябре 2016 года пьяные сотрудники полиции, отправились в магазин и встретили потерпевшего. Решив, что у Паутова могут быть наркотики, они доставили мужчину в отдел.

Там Паутова жестоко избили, но ничего запрещенного так и не нашли. У потерпевшего позже были диагностированы разрыв селезенки, переломы ребер, челюсти и другие травмы. Судмедэксперты установили, что погибшего избили тяжелым тупым предметом. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, его тело вытащили на улицу и бросили в нескольких десятках метров от полицейского участка.

В феврале 2019 года виновные в преступлении капитан полиции и его помощник-стажер получили соответственно 13 и 8 лет колонии строгого режима.

24 декабря 2020 года сообщалось, что в Калининграде бывший полицейский Александр Иванов, обвиненный в гибели задержанного футболиста Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в камере отдела полиции, заявил, что не обращал внимание на крики мужчины из-за профессиональной деформации.