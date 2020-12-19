Российского полицейского задержали по подозрению в убийстве друга

Сотрудника российской полиции задержали по подозрению в убийстве друга. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову после нескольких дней поисков нашли в лесу рядом с городом Ставрополем. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по региону.

В правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая забеспокоилась из-за исчезновения своего 29-летнего сына.

«Была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который состоял в дружеских отношениях с потерпевшим», — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. В настоящее время готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

В октябре сообщалось, что полицейский из английского графства Дорсет убил свою любовницу, узнав, что она рассказала об их романе его жене.