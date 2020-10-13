Сестра рассказала об убившем трансгендера российском полицейском

Сестра российского полицейского, расправившегося с трансгендером Викторией Басаковской (Николай Басаковский), сама заподозрила брата в убийстве. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам девушки, именно она и подруга убитой подняли шум, когда Басаковская пропала, потому что им самим «было страшно». На причастность брата к преступлению, по мнению сестры, указывало многое — его путаница в показаниях, свидетели, неграмотные сообщения, написанные с телефона убитой.

Подозреваемый также пытался навести девушек на ложный след, рассказывая о бывшем молодом человеке Басаковской, однако сестра полицейского связалась с ним и выяснила, что они не общались больше полугода.

Ранее сообщалось о задержании 20-летнего сотрудника патрульно-постовой службы по подозрению в убийстве 24-летнего трансгендера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

5 октября подозреваемый сам заявил о пропаже возлюбленной-трансгендера, однако коллеги разоблачили его и выяснили, что полицейский пошел на убийство из ревности. Позже он показал, где именно закопал тело.

По версии следствия, преступник задушил свою жертву, а после вывез тело на территорию поселка и спрятал за огородами.