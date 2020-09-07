Убившему гея россиянину отменили оправдательный приговор

Московский городской суд отменил оправдательный приговор Антону Бережному за убийство гея Романа Едалова на Курском вокзале. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали Бережного. Теперь дело направлено на новое рассмотрение. Повторное слушание состоится в том же суде, но в новом составе.

После вынесения оправдательного приговора гражданский активист Сергей Махорин опубликовал на сайте Change.org петицию с требованием признать незаконным вердикт присяжных заседателей. Автор публикации утверждает, что такое решение присяжных спровоцировало подъем гомофобии в стране.

Он также отметил, что на суде была предоставлена видеозапись с моментом убийства, а подсудимый частично признал вину. «Мы не согласны с таким положением вещей в стране», — подчеркнул мужчина, добавив, что подписавшие петицию выступают против насилия над гомосексуалами и безнаказанности убийцы.

В ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала произошел конфликт: по версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывавший его собой от нападавшего, был смертельно ранен и скончался на месте.

Бережного обвинили по двум статьям: убийство и побои. Ефимов и мать убитого были признаны потерпевшими.