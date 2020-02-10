В России призвали отменить оправдательный вердикт за убийство гея

Россиянин Сергей Махорин потребовал от Верховного и Басманного судов признать незаконным вердикт присяжных заседателей, которые признали невиновным обвиняемого в убийстве гея на Курском вокзале в Москве. Созданная им петиция размещена на сайте Change.org. Ее поддержали 150 человек на момент написания новости.

Автор публикации утверждает, что такое решение присяжных вызвало подъем гомофобии в стране. «Сейчас радикалы в открытую заявляют в социальных сетях, что теперь ЛГБТ–людей можно безнаказанно преследовать и убивать», — написал он.

Махорин отметил, что на суде был предоставлена видеозапись с моментом убийства, а подсудимый частично признал вину. «Мы не согласны с таким положением вещей в стране», — подчеркнул мужчина, добавив, что подписавшие петицию выступают против насилия над гомосексуалами и безнаказанности убийцы.

В ночь на 29 июня 2019 года у входа в здание Курского вокзала Антон Бережной напал с ножом на двух человек, выкрикивая оскорбления по поводу их сексуальной ориентации. По версии следствия, одного из них, Евгения Ефимова, мужчина легко ранил. Другому, Роману Едалову, нанес смертельное ранение, пострадавший умер на месте. Было возбуждено дело о побоях и убийстве. Во время судебного заседания Бережной заявил, что Едалов якобы упал на нож. 7 февраля присяжные Басманного суда Москвы оправдали нападавшего. Он был приговорен к году и 11 месяцам ограничения свободы за побои и освобожден в зале суда.

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