Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу

Полицейский из английского графства Дорсет убил любовницу, как только узнал, что она рассказала об их романе его жене. Как сообщает Daily Mail, мужчину приговорили к тюремному заключению на 10 с половиной лет.

41-летний Тимоти Бремер (Timothy Brehmer) больше 10 лет состоял в тайных отношениях с медсестрой по имени Клэр Пэрри (Claire Parry). Его жена также работала детективом в полиции. Родственники и друзья утверждают, что Бремер производил впечатление образцового полицейского и идеального семьянина.

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В мае 2020 года Пэрри, брак которой разваливался из-за того, что ее муж узнал о ее романе с полицейским, обнаружила, что у Бремера есть еще несколько любовниц. Разъяренная женщина взяла телефон любовника в момент, когда была в его машине на заднем сиденье, и написала его жене сообщение с текстом «Я тебе изменяю». Бремер взбесился и задушил ее на месте. Ее шея оказалась сломана в трех местах.

В суде полицейский утверждал, что у них случилась перепалка: медсестра кричала на него, а он пытался успокоить ее и выгнать из своей машины. Затем Бремер якобы случайно упал на нее, его руки оказались на ее шее, и она задохнулась. Полицейский утверждает, что не осознавал, что ей настолько плохо и не собирался ее убивать.

Присяжные заседатели в королевском суде Солсберри сошлись на том, что Бремер убил любовницу непреднамеренно, и потому судья был вынужден уменьшить срок. Приговор вызвал общественное недовольство. Многие подозревают, что преступник выйдет на свободу раньше положенного срока по условно-досрочному освобождению.

Коллеги на заседаниях называли его ловеласом и признавались, что у него было несколько романов с сотрудницами его же отделения. У погибшей медсестры остался муж и двое детей.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Уилтшир констебля выгнали из полиции за свидания в служебном автомобиле. Он дважды занимался сексом в патрульной машине с женщиной, которую привлекали мужчины в полицейской форме.