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Российский полицейский помешал своему 15-летнему сыну убить всю семью

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение 15-летнему школьнику, который порезал ножом шестилетнюю племянницу, стрелял в мать и отца из травматического пистолета. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетнему 2005 года рождения вменяется покушение на убийство трех человек. Его планируют арестовать.

По данным следствия, находящийся в квартире подросток в ночь на 8 ноября на почве личных неприязненных отношений нанес племяннице три удара ножом в шею, живот и плечо. Затем он взял родительский пистолет и выстрелил несколько раз в голову матери, после чего пытался убить отца. Мужчина, являющийся сотрудником ДПС, помешал сыну довести убийство до конца. Полицейский отобрал у подростка оружие.

Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована. Также в больнице находится мать подозреваемого.

Ранее 9 ноября сообщалось, что подросток решил отомстить родным за то, что его часто не отпускали гулять.

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